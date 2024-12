Maltempo,annullati alcuni collegamenti isole d'Elba e Giglio

Annullati stamani a causa del maltempo alcune corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all'isola d'Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) e l'isola del Giglio.

In Toscana dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi è codice giallo per forti venti di libeccio - escluse Versilia, Lucchesia e Valdarno inferiore - e anche per forti mareggiate nelle isole dell'Arcipelago. Per le nevicate, la vigilanza riguarda, dalla 6 alle 20 di venerdì, la fascia appenninica tra il Mugello e la Valtiberina, nelle province di Firenze e Arezzo.



