Ragazza cade in mare in centro a Trieste, salvata dai soccorsi

Questa sera, a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 1530 da personale dell' Arma dei Carabinieri, una ragazza caduta in mare è stata tratta in salvo grazie all'immediato intervento di un passante e della collaborazione del personale dell'Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco.

Appena ricevuta la segnalazione, sono stati prontamente allertati i soccorsi con l'intervento della pattuglia dei Carabinieri, personale e motovedetta SAR della Guardia Costiera e Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

La ragazza italiana, di circa 23 anni, è caduta in mare nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del canale Ponterosso sulle Rive di Trieste. Fondamentale è stato l'intervento di un passante, che, riuscendo a sostenere la ragazza in acqua, ha permesso la buona riuscita delle operazioni di soccorso e la messa in salvo della giovane.

L'operazione, coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, ha evidenziato il quadro di cooperazione e sinergia tra personale della Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118, mettendo a frutto le conoscenze e i protocolli sanitari appositamente studiati per intervenire con perizia e celerità, garantendo la salvaguardia della vita umana nel litorale del Compartimento marittimo di Trieste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA