Formaggio contaminato in Trentino, richiamate migliaia di forme

Il Ministero della salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il formaggio Dop Puzzone di Moena di Predazzo e Moena Dop, prodotto nel Caseificio Sociale di Predazzo e Moena. Le analisi condotte hanno evidenziato una possibile presenza di Escherichia coli. Nell'avviso si raccomanda di non consumare il prodotto di uno dei lotti inseriti nell'elenco e di riportare il prodotto al punto d'acquisto. Il richiamo ministeriale, eseguito materialmente dai veterinari dell'Azienda Sanitaria di Trento, parte dall'indagine per risalire al prodotto che avrebbe contaminato una bambina di Cortina d'Ampezzo, nel frattempo fuori pericolo.

Il formaggio richiamato dal mercato è quello prodotto da dicembre 2023 fino a luglio 2024. I lotti interessati sono i 24080, 24084, 24094, 24099, 24103, 24115, 24124, 24125, 24126, 24132, 24134, 24136, 24138, 24141, 24153, 24157, 24158, 24160, 24161, 24163, 24164, 24166 e 24167.



