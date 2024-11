Controlli alle frontiere, arrestati tre passeur a Tarvisio

La polizia, tramite il Settore di polizia di frontiera di Tarvisio (Udine), ha arrestato tre cittadini cinesi fermati alla barriera autostradale di Ugovizza con a bordo altri otto cittadini cinesi, privi di documenti di identificazione e di conseguenza non in regola per l'ingresso in Italia.

L'attività si inserisce nell'ambito dei servizi di contrasto all'immigrazione irregolare, potenziati anche a seguito del ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia in occasione della sospensione del trattato di Schengen, che negli ultimi sei mesi ha portato all'arresto di 24 persone mentre 61 sono state indagate in stato di libertà; diversi i sequestri di sostanza stupefacente e di armi e oggetti atti a offendere.

Nello stesso periodo, sono state identificate 70mila persone e controllati 30mila veicoli per contrastare i reati transfrontalieri.



