Papa a studenti Università San Raffaele, nella vita fate chiasso

È stato il messaggio video di Papa Francesco ad aprire la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"All'Università San Raffaele un saluto molto grande - ha detto il Santo Padre -. Vi accompagno, sono vicino a voi e andate avanti!".

Il Papa ha poi augurato il meglio agli studenti: "Andate avanti! Fare chiasso nella vita, quel chiasso che fa crescere e avanti! - ha concluso -. Dio benedica tutti voi. Prego per voi, voi fatelo per me".



