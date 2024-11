Misericordie, partite da Pisa 17 tonnellate di aiuti per Gaza

Sono partite stamani dall'aeroporto militare di Pisa 17 tonnellate di aiuti alimentari raccolte dalle Misericordie d'Italia in risposta all'emergenza umanitaria che colpisce la Palestina, nell'ambito di una missione di solidarietà, in collaborazione con l'Ambasciata dell'Ordine di Malta a Cipro, su richiesta dell'Unità di crisi del ministero degli Esteri cipriota.

L'iniziativa si è concretizzata oggi con il decollo di un velivolo C-130J dell'Aeronautica militare diretto a Larnaca (Cipro) per il trasporto di beni di prima necessità destinati a Gaza. Le merci raggiungeranno la Striscia con il Corridoio Marittimo di Cipro attivato dal Governo cipriota in coordinamento con le Nazioni Unite e supportato da partner internazionali come l'Unione Europea, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, e implementato attraverso il meccanismo di verifica UN-2720. E' stata istituita una rotta sicura e rapida per la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza tramite il porto di Ashdod.

Il volo umanitario è pilotato personalmente dal comandante della 46/a brigata aerea, colonnello Luca Mazzini: "Sono orgoglioso ed emozionato che l'Italia sappia dare una risposta alla crisi umanitaria della popolazione di Gaza. Da mesi portiamo avanti un ponte aereo anche per garantire ai bambini palestinesi le migliori cure possibili negli ospedali italiani".





