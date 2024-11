Migranti: sulla convalida del trattenimento deciderà la Corte d'Appello

Per i "procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento" del migrante che richiede la "protezione internazionale" sarà competente la Corte d'Appello in composizione monocratica. Non più la sezione specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale alla quale resta invece la competenza per le controversie "aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti" per il "mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale".

A prevederlo è uno degli emendamenti della relatrice Sara Kelany (FdI) presentati al decreto Flussi ora all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera.

