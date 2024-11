Morto in Ucraina: i funerali oggi a San Benedetto del Tronto

Si svolgeranno oggi alle 15 nella Cattedrale Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto i funerali di Massimiliano Galletti, il soccorritore 59enne ferito poco più di un mese fa da schegge di un colpo di 'Rpg', lancia granate portatile anti carro da una granata e morto dopo un mese di ricovero all'ospedale di Kiev, in Ucraina.

La famiglia non ha voluto che funerali fossero celebrati in forma privata vista la partecipazione al dolore e la volontà di tante persone, amici e colleghi, di dare l'ultimo saluto a Galletti, persona molto conosciuta nel mondo del volontariato, per il suo impegno costante. Era in Ucraina come volontario proprio per portare aiuto.



