La 'mansarda di Pertini' a Fontana di Trevi diventerà casa della memoria

"E' stata approvata ieri in Giunta la proposta di delibera con la quale viene dato in concessione d'uso l'immobile di proprietà di Roma Capitale che per anni è stato utilizzato come residenza dal presidente della Repubblica Sandro Pertini e da sua moglie Carla Voltolina dall'inizio del suo mandato e fino al 1990, anno della sua scomparsa". Lo rende noto la consigliera capitolina Pd Antonella Melito, prima firmataria della mozione votata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina nel 2022, con la quale si impegnava la giunta e il sindaco a rendere la 'Mansarda di Trevi' una casa della memoria.



L'immobile, spiega, verrà preso in consegna dall'Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano iscritto al Registro Unico del Terzo Settore che si occuperà delle spese di ristrutturazione per farne la propria sede e realizzare al suo interno l'iniziativa 'Le Città Presidenziali', ovvero un itinerario culturale, storico e turistico dei luoghi dove sono nati e hanno vissuto i presidenti della Repubblica Italiana.



"Nell'immobile saranno allestite - continua la consigliera Dem - una biblioteca in cui verranno catalogati e sistemati libri e pubblicazioni inerenti le figure dei presidenti, una sala delle Lauree dedicata a Sandro Pertini, attrezzata per accogliere docenti, ricercatori e studenti e una sala, intitolata a Carla Voltolina per piccole conferenze, mostre d'arte e presentazione di libri. Un ringraziamento all'assessore Zevi per aver dato seguito alla mozione e aver prontamente portato una proposta in giunta".



Ringraziamento condiviso anche da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli: nonché autore di un libro "Sul colle più alto" in cui tratta la storia dell'elezione dei presidenti della Repubblica e dedica un capitolo particolarmente affettuoso a Sandro Pertini: "Dobbiamo farne un luogo destinato alla memoria di questo grande presidente, che dalle carceri fasciste arrivò al vertice dello Stato.



Un luogo che venga messo a disposizione delle visite delle studentesse e degli studenti con tutti quei collegamenti informatici che consentano di rivivere l'impegno di tutta la lunga vita di Pertini dedicata alla lotta per gli ideali di giustizia e di libertà".

