Svastica e nome Hitler in parco giochi a Roma, ira Gualtieri

La pavimentazione in tartan staccata dal suolo e ricomposta a scrivere la parola 'Hitler' e una grande svastica: è quanto è apparso oggi agli occhi dei frequentatori dell'area giochi per bambini del Parco Prampolini, nel quartiere Collatino di Roma. La foto è stata diffusa sui social da Marta Bonafoni, consigliera regionale Pd del Lazio e coordinatrice nazionale della Segreteria nazionale di Elly Schlein. "Si è abbassata la soglia del pudore - scrive Bonafoni su Facebook - È arrivata fino al giardino sotto casa, in mezzo ai giochi dei bambini. Condanna e preoccupazione per quanto accaduto al Parco Prampolini al Collatino, Roma. Domani alle 18.30 manifestazione davanti al parco". "Quanto accaduto al Parco Prampolini è semplicemente inaudito - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - Trovare una svastica e il nome di Hitler nell'area giochi di un parco dedicato ai bambini è un insulto inaccettabile per tutta la nostra comunità. Siamo immediatamente intervenuti per rimuovere questo scempio e mi auguro possa essere fatta luce sui responsabili di questo gesto vergognoso".





