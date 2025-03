A Milano in piazza per l'Ucraina,'subito nell'Unione europea'

Sono diverse centinaia le persone che hanno gremito piazza Mercanti a Milano per manifestare il loro sostegno all'Ucraina e al suo presidente Volodymyr Zelensky dopo lo scontro con il presidente americano Donald Trump.

La mobilitazione è stata promossa da Azione, ma in piazza ci sono anche esponenti del Pd, come Simona Malpezzi, Giorgio Gori, Cristina Tajani e di +Europa, come Benedetto Della Vedova, oltre ai cittadini della comunità ucraina di Milano. Gli organizzatori hanno sottolineato che "non si tratta di una manifestazione politica, ma di cittadini".

Nella piazza, che è simbolo della Resistenza di Milano al nazi fascismo, sventolano tante bandiere dell'Europa e dell'Ucraina. I manifestanti hanno portato in piazza diversi cartelli dove il messaggio più ricorrente è quello di fare entrare subito l'Ucraina nell'Unione europea. C'è chi ha portato invece cartelli con il volto di Zelensky. Alcuni messaggi sono invece per il governo italiano, "Tajani dì qualcosa di europeista". "Gli Usa ormai sono con Putin e contro l'Ucraina e l'Europa - ha evidenziato la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi dal palco - noi non brinderemo con la vodka mentre cercano di smantellare l'Europa e depredare l'Ucraina. Rivolgo un messaggio a Giorgia Meloni, non releghi l'Italia in una situazione di sudditanza".

Per Francesco Ascioti, coordinatore cittadino di Azione, "quello che è successo nello studio ovale è vergognoso, Giorgia Meloni non ha preso una posizione e noi dobbiamo sostenere l'Ucraina".



