Cerimonia a Barcis a un anno dal ritrovamento corpo di Giulia

Nell'ambito del progetto "La camminata per la vita", che mira alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il gruppo "Chei del Moss", organizza per il 18 novembre alle 11, nella strada che collega Pian delle More di Piancavallo a Barcis (Pordenone), una cerimonia di commemorazione nel luogo del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.

L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Aviano, Barcis, dalla Magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio e dal centro antiviolenza Voce donna di Pordenone.

Alla cerimonia parteciperanno le delegazioni dei rappresentanti gli enti coinvolti nelle ricerche di Giulia, oltre ad autorità civili e militari.



