In un video il fidanzato di Aurora di notte sotto casa

C'è un video che testimonia la presenza notturna dell'ex fidanzato nei pressi del palazzo dove viveva Aurora, la tredicenne morta il 25 ottobre, precipitata da un balcone dello stesso edificio a Piacenza. Il filmato, girato pochi giorni prima della tragedia, riprende il 15enne, accusato dell'omicidio e attualmente nel carcere minorile, alle due e mezza di notte: l'avvocato Lorenza Dordoni, che assiste la madre della ragazzina, lo includerà nella memoria che sarà presentare alla Procura per i minorenni che coordina le indagini.

A darne notizia è il quotidiano Libertà e il filmato è stato mostrato nella trasmissione 'Quarto Grado', su Rete4.

Il video è girato con un telefonino dall'alto. Il ragazzo con il cappellino in testa si muove nel cortile guardando in alto, in una mano tiene il telefonino con l'altra manda baci. Nei giorni scorsi più volte la famiglia della 13enne ha sottolineato il comportamento ossessivo del giovane.



