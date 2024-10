Riceve minacce neofasciste e atti vandalici a Bologna

Da due settimane riceve minacce e si è ritrovata nella cassetta postale anche una cartolina con l'immagine di Mussolini. Micol Tuzi, pedagogista del Comune di Bologna, impegnata in politica e nel sindacato, ha sporto ieri denuncia contro ignoti per i presunti "delitti di danneggiamento e atti persecutori", anche a seguito dello sfondamento del lunotto posteriore della sua auto.

In mattinata ha ricevuto la solidarietà del sindaco di Bologna Matteo Lepore, con una telefonata.

"Ringrazio il sindaco - dice Tuzi all'ANSA - e tutta la mia comunità che ha reagito con una bellissima risposta di solidarietà, il livello di attenzione è alto. Non faccio mistero delle mie origine ebraiche - aggiunge Tuzi che lavora nei servizi educativi del Comune di Bologna - e sono anche un'attivista pacifista a sostegno della popolazione palestinese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA