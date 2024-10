Tredicenne precipitata dal balcone, c'è un testimone chiave: 'Lui l'ha buttata giù'

Ci sarebbe un testimone chiave che il 25 ottobre ha visto Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, e il fidanzato, il 15enne fermato per omicidio, poco prima che lei cadesse dal palazzo. Il testimone avrebbe raccontato di aver visto "lui buttarla giù".



La persona avrebbe raccontato quello che ha visto ai carabinieri e la circostanza avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero. In mattinata al tribunale per i minori di Bologna e' in programma la convalida del provvedimento. Il ragazzo, assistito dal suo difensore, se vorra' potra' parlare nell'interrogatorio.

Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo dove viveva, Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto l'avrebbe colpita ripetutamente alle mani, con l'obiettivo di farla cadere. È la ricostruzione degli inquirenti, Procura per i minorenni e carabinieri del nucleo investigativo, di quello che è successo la mattina del 25 ottobre a Piacenza, quando la tredicenne è morta dopo un volo di circa otto metri. Il fidanzato 15enne è stato fermato lunedì per omicidio volontario. Il ragazzo risponde anche del porto di un cacciavite di circa 15 centimetri.

La morte di Aurora, al via udienza per il fidanzato, presente la madre

È iniziata l'udienza davanti al tribunale per i minorenni di Bologna per il 15enne accusato da Procura e carabinieri di aver ucciso Aurora, 13 anni, il 25 ottobre a Piacenza. È presente il difensore del ragazzo, l'avvocato Ettore Maini insieme all'avvocata Rita Nanetti e alla madre del giovane indagato. Non si sono fermati a parlare con i giornalisti presenti fuori dal palazzo di giustizia. Si decide la convalida del fermo, disposto lunedì. Probabilmente la decisione arriverà nel pomeriggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA