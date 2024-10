Narcotizza e deruba anziano trovato poi morto in casa, arrestata

Avrebbe adescato, narcotizzato e derubato un anziano trovato poi morto in casa. Per questo, su delega della Procura di Roma, i carabinieri della compagnia Trionfale hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, a carico di una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana.

E' accusata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito.

Dalle indagini dei carabinieri della stazione Ottavia è emerso che avrebbe somministrato a un pensionato romano di 68 anni un bicchiere di vino con dentro una sostanza che lo che lo ha fatto addormentare e si è impossessata del bancomat e della carta di credito della vittima e del suo cellulare. La donna lo aveva adescato probabilmente attraverso siti on line di incontro, utilizzando il falso nome di Patrizia. Con la carta di credito e il bancomat sottratti all'anziano avrebbe effettuato svariate operazioni di acquisto e prelievi contanti per quasi 8.000 euro.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Roma Ottavia sono partite il 21 settembre quando l'uomo è stato trovato morto da un familiare nel suo appartamento. Si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo dell'anziano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA