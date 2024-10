Giubileo, arrivano i buoni ristorante per i pellegrini

"Confcommercio Roma farà la sua parte per il Giubileo con numerose iniziative, e ne voglio citare due. La prima promossa dalla nostra Federazione dei pubblici esercizi (la FIpe) è la realizzazione, grazie ad un'importante partnership, di un sistema di buoni a disposizione di tutti i pellegrini, che potranno utilizzare in decine di ristoranti e bar ad un costo particolarmente vantaggioso. La seconda riguarda il lavoro". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard nel corso dell'evento per gli 80 anni dell'associazione in corso in Campidoglio. "Confcommercio firma con le organizzazioni sindacali Cigl, Cisl E Uil i più grandi contratti applicati dalle aziende del terziario e del turismo, costituendo, altresì, un sistema bilaterale a servizio delle imprese e dei lavoratori con istituti integrativi del servizio sanitario, della previdenza integrativa e del welfare contrattuale. Presenteremo un 'Protocollo Giubileo' che interverrà su alcuni istituti legislativi e contrattuali necessari a rendere più competitivo e sostenibile il lavoro e il servizio, in vista di questo anno particolare per la nostra città". Però, ha sottolineato, "la conclusione nei tempi delle opere in cantiere per il Giubileo sarà decisiva per rafforzare nei cittadini e negli imprenditori fiducia e ottimismo verso il futuro della Capitale. La migliore accoglienza, il prossimo anno, dei milioni di visitatori annunciati è l'occasione per mostrare una Roma non solo bella, ma anche internazionalmente affidabile. Una città che, finalmente, rispetta i tempi nella realizzazione delle opere pubbliche e delle procedure che permettano investimenti privati e qualità della vita urbana. Una Roma che, con ambizione e determinazione, vuole diventare quello che tutti desideriamo: una città efficiente, aperta al futuro, tecnologicamente all'avanguardia, internazionale".

"Sulla chiusura dei cantieri importanti, quelli che dovevano chiudere a dicembre chiuderanno a dicembre". Lo ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo all'evento in Campidoglio per gli 80 anni di Confcommercio Roma.

"Roma con il Giubileo ha una occasione straordinaria che va colta insieme. Confcommercio sta facendo la sua parte anche perché da che mondo è mondo dove non arriva la fede arriva il manager...". Lo ha detto, sorridendo, il presidente di Concommercio Carlo Sangalli intervenendo all'evento per gli 80 anni di Confcommercio Roma in corso in Campidoglio. Sangalli ha citato uno storico medioevale: "Il Giubileo del 1450 fece assai bene alla città, alle sue corporazioni. Lo dico anche al sindaco - ha aggiunto - Fece lievitare le tasse e le gabelle... quindi può essere una occasione anche per il pubblico".

Microsoft e Roma Capitale hanno collaborato per lo sviluppo di Julia, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che aiuterà gli oltre 35 milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale in occasione dell'imminente Giubileo. La collaborazione è stata annunciata durante la tappa italiana, a Roma, dell'AI Tour di Microsoft in cui è stato proiettato un video sul suo utilizzo, con la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri. "Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative - ha spiegato Gualtieri -. Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso. Grazie alle tecnologie Microsoft e OpenAI portiamo l'intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata. Perché Roma si sta trasformando, sta costruendo infrastrutture e potenziando i propri servizi grazie ad una mole di investimenti che non ha precedenti. Non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione". "La prossima volta che verrò a Roma seguirò questo itinerario", ha detto il Ceo di Microsoft Satya Nadella.

Disponibile a breve, Julia sarà accessibile su WhatsApp, sul web e sui principali canali di messaggistica. Gli utenti possono chiedere in linguaggio naturale informazioni sulle visite ai siti del patrimonio culturale, sugli itinerari della città, suggerimenti su alloggi e ristoranti di cucina tipica romana e italiana. È sviluppata in collaborazione con Microsoft e Ntt Data, fornitore globale di servizi aziendali e tecnologici, e Intellera, società di consulenza di Accenture Group. Roma Capitale "spera che Julia possa creare una rivoluzione silenziosa nel modo in cui i visitatori vivono la città", si legge in una nota. "Julia è stata sviluppata anche grazie alla collaborazione con istituzioni e soggetti privati dei settori del turismo, della mobilità e della cultura, con i quali è stato avviato un modello di business che prevede lo scambio di dati e servizi e l'implementazione di un modello normativo coerente con il regolamento Gdpr".

