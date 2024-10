"Mai mollare". Così Elon Musk risponde ad un post pubblicato su X da Andrea Stroppa, braccio destro del tycoon americano in Italia indagato per concorso in corruzione in una indagine della Procura di Roma.

Il trentenne informatico scrive "mai mollare (never give up) e pubblica una foto presa dal film Il Signore degli Anelli con la scritta "ci sono delle cose buone nel mondo, Frodo, e vale la pena combattere per queste".

