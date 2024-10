Andrea Stroppa, il braccio destro in Italia di Musk

Un enfant prodige dell'informatica arrivato, a soli 30 anni, ad essere il punto di riferimento di Elon Musk in Italia e al suo fianco nel corso dei suoi incontri istituzionali.

Un biglietto da visita di tutto rispetto quello che può presentare Andrea Stroppa, finito indagato a Roma in una indagine per corruzione e turbativa d'asta in cui è stato arrestato il dg di Sogei Paolino Iorio.

E' accusato di avere ricevuto informazioni riservate, un documento della Farnesina con "la valutazione del progetto finalizzato all'impiego con scopi militari prima e dual use dopo, delle tecnologie satellitari fornite dall'azienda americana Space X". Lui respinge le accuse relative alla consegna da parte di un altro indagato di un documento riservato della Farnesina.

"Tengo a dichiarare con forza la mia totale estraneità - afferma -. Tutti i rapporti che ho tenuto nel tempo con i pubblici ufficiali sono sempre stati improntati alla massima correttezza e trasparenza" auspicando "che possa essere accertata in tempi rapidi la mia totale estraneità: proseguo nel mio lavoro con l'abituale serietà".

Trent'anni da Torpignattara, Stroppa nasce come hacker tanto da guadagnarsi, ancora minorenne, l'attenzione del gruppo di pirati informatici di Anonymous. Una attività che lo porterà ad essere coinvolto anche in una vicenda giudiziaria finita all'attenzione del Tribunale dei minori ma che non gli è costata alcuna condanna.

Le sue capacità, però, non passano inosservate tanto che nel 2017 venne scelto dall'allora segretario del Pd, Matteo Renzi, come consulente sulla cybersicurezza dopo avere lavorato in una delle aziende dell'imprenditore Marco Carrai, amico dell'ex premier.

Per Stroppa è solo un passaggio prima del definitivo salto di qualità: viene contattato, senza mai ricoprire cariche formalizzate, dal colosso guidato da Musk come ricercatore indipendente nel gruppo che si occupava della sicurezza della piattaforma X. Il creatore di Starlink apprezza il modo di lavorare del giovane data analyst capitolino che in passato si è limitato a dire di essere "solo un amico" di Musk. Ed è proprio Stroppa, infatti, nel dicembre del 2023 ad annunciare, sempre via social, la presenza dell'ad di Tesla sul palco di Atreju, la festa di Fdi. "Musk ha accettato l'invito del presidente Giorgia Meloni e sarà ospite all'evento Atreju", il messaggio postato su X da Stroppa. Dell'evento c'è anche una foto che ritrae il tycoon, la presidente del Consiglio e Stroppa.

L'attività dell'ex hacker della periferia romana è ora al vaglio dei pm della Procura di Roma. In una informativa della Guardia di Finanza, allegata al decreto di perquisizione, si afferma che è un militare della Marina a contattarlo dopo avere "appreso del progetto volto all'acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare (Starlink ndr) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense". A Stroppa vengono "propalate notizie riservate". Dalle intercettazioni "emerge che da un lato l'ufficiale di Marina programma con un altro indagato l'inserimento di Olidata Spa nell'affare e, dall'altro, lo svolgimento di una certamente illecita propalazione a beneficio dello Stroppa (e, suo tramite dei suoi referenti) di notizie riservate in ordine a decisione assunte nel corso di riunioni ministeriali".



