Ruby Ter, la Cassazione dispone l'appello per corruzione

La Cassazione ha disposto un processo di appello a Milano per una ventina di persone per l'accusa di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby Ter che coinvolge anche le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby.

In giudici hanno dichiarato prescritta l'accusa di falsa testimonianza per tutti. In primo grado erano stati tutti assolti. Accusa di riciclaggio caduta per Luca Risso, all'epoca dei fatti fidanzato di Ruby per il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione della sesta sezione penale è arriva dopo due ore di camera di consiglio.

