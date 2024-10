Greta Thunberg in corteo a Milano con i Fridays for future

L'attivista Greta Thunberg al corteo a Milano con i Fridays for future. Una manifestazione partita questa mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica e durante la quale la protesta riguarda, come recitano gli slogan, lo "stop al genocidio" in Palestina.

L'attivista svedese, con una kefiah sulle spalle, ha sfilato con circa un migliaio di studenti che hanno compiuto diverse azioni lungo il corteo, in particolare davanti al Museo della Scienza e della Tecnica dove è stato piazzato un missile di cartapesta "perchè è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza".

Attivista svedese con kefiah, corteo chiede 'stop al genocidio'.

"Se come attivista per il clima non si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell'oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il clima". Così Greta Thunberg, parlando al megafono al corteo dei Fridays for future di Milano, che si è concluso poco fa al parco Baden Powell. "Non si può pretendere di lottare per la giustizia climatica - ha aggiunto - se si ignora la sofferenza dei popoli colonizzati ed emarginati di oggi".

"Uscire dalla zona di confort - ha detto - e chiedere la fine di questo genocidio è una questione umanitaria di base. Il silenzio è complicità, non si può essere neutrali in un genocidio. Anche se il mondo cerca di metterci a tacere, noi torneremo e faremo ancora più rumore. È in gioco tutto. Nessuno sarà libero finché tutti non lo saranno".



Flash mob a Torino per il clima

Si è concluso a Torino il corteo dei Fridays For Future torinesi, che ha attraversato con circa un migliaio di partecipanti le vie del centro del capoluogo piemontese. Durante il tragitto gli ambientalisti si sono fermati per dei flash mob, il primo vicino al Grattacielo Intesa Sanpaolo dove, tra gli alberi del controviale, è stato appeso uno striscione contro i media "colpevoli - per i manifestanti - di tacere davanti alla crisi climatica". Qualcuno degli attivisti si è messo dello scotch sulla bocca. Poco distante, sulle vetrine della filiale di una banca, sono stati incollati dei manifesti contro "le banche che investono ancora sul fossile". Davanti al Municipio infine i giovani si sono sdraiati per terra e hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Fermiamo il Ddl 1.660", firmato "Rete liberi/e di lottare", che si conclude con "No allo stato di polizia". Il corteo si è poi concluso ai Giardini Reali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA