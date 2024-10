Sparo di Capodanno, Pozzolo rinuncia al patteggiamento

È stata aperta oggi l'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta della procura di Biella sullo sparo di Capodanno a Rosazza (Biella), per il quale è indagato il deputato Emanuele Pozzolo. Oggi pomeriggio in tribunale il giudice ha acquisito le documentazioni di procura e difesa spostando la decisione sul rinvio a giudizio. Pozzolo ha rinunciato al patteggiamento. Il suo legale, Andrea Corsaro, ha chiesto il non luogo a procedere per le accuse ancora rimaste in piedi. Nessuna richiesta neppure di rito abbreviato. Si tornerà in aula il 20 novembre con la decisione del giudice.

Chiusa la questione delle lesioni con il risarcimento a Luca Campana che ha ritirato la querela, Emanuele Pozzolo deve ancora rispondere di porto abusivo d'armi, in quanto la pistola da cui è partito il proiettile che ha ferito Campana è classificata come da collezione, oltre ai reati di omessa custodia e di esplosioni pericolose.

Gli era contestato anche l'uso nel minirevolver North american arms calibro 22 di proiettili Winchester modello super X, espansivi e come tali vietati. Su questo punto l'avvocato Corsaro ha prodotto una perizia di parte, stilata da Luca Soldati, che definisce invece quei proiettili "deformanti".

L'udienza, iniziata nel primo pomeriggio, è durata diverse ore. Soltanto in serata le parti sono uscite dal Tribunale ed è arrivata la comunicazione del rinvio al 20 novembre



