Tra Assisi e Perugia il G7 Inclusione e disabilità

Il 14 ottobre si apre ad Assisi il G7 Inclusione e disabilità. Si sposterà poi a Perugia, al Castello di Solfagnano, per i lavori con 160 delegati e sei panel.

Intanto la prima giornata inizierà con l'accoglienza delle delegazioni ministeriali che avverrà in piazza San Francesco ad Assisi - è detto in una nota del Comune -, mentre lungo via San Francesco per tutta la giornata saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per esporre i loro progetti e le attività. Nella piazza inferiore e superiore sono previsti due grandi monitor per consentire a tutti i presenti di seguire la cerimonia.

In vista di questo importante evento l'Amministrazione comunale ha organizzato insieme alle associazioni, alle scuole, all'Università degli studi, al DigiPass, all'Istituto Serafico, una serie di iniziative, 37, che saranno organizzate in città.

Il programma "Assisi e il G7 Inclusione e disabilità" - viene spiegato nella nota - ha rappresentato uno sforzo corale delle tante associazioni, enti e soggetti di Assisi e dintorni coinvolti ogni giorno nel prendersi cura di disabilità e fragilità, compiuto in collaborazione con l'amministrazione comunale, coinvolgendo gli assessorati al sociale, inclusione e accessibilità, scuola, cultura, turismo e tutta la struttura comunale.

Intanto la sindaca Stefania Proietti, per evitare disagi nei trasporti scolastici e interferenze con le disposizioni di sicurezza, ha disposto per l'intera giornata del 14 ottobre la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Assisi capoluogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA