Maltempo: ancora piogge in Fvg, allagamenti e caduta alberi

Il fronte di maltempo sta interessando in queste ore tutta la regione con vento che si è attenuato assumendo direzione da sud e piogge che nelle prossime ore interesseranno principalmente la Carnia, le Prealpi Giulie e la fascia orientale della regione con cumulati di pioggia che dovrebbero risultare in genere abbondanti, al più localmente intensi. E' l'allerta regionale della Protezione civile Fvg diffusa alle 23.

Tra le due e le tre di notte di mercoledì il fronte lascerà la regione, accompagnato da vento di libeccio al suolo, determinando una netta attenuazione delle piogge su tutta la regione.

Intanto, alla Sala operativa regionale sono pervenute segnalazioni di allagamenti in alcuni comuni della pedemontana pordenonese (Montereale Valcellina, Maniago, Polcenigo e Frisanco, Trasaghis in provincia di Udine e in provincia di Trieste nel comune di San Dorligo della Valle). Si sono verificate caduta di alberi a Sequals e Cordovado mentre restano chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo; chiusa la SP 22 della "Val Cosa" all'altezza della frana di Clauzetto. Si registra un innalzamento dei livelli idrometrici di riferimento nei corsi d'acqua, in particolare per il Bacino del Livenza. E' stato attivato il servizio di piana del fiume Meduna; per quanto riguarda il Bacino del Tagliamento, l'idrometro di Venzone alle ore 22:45 ha raggiunto il valore di 2.00 metri, superando il livello di guardia ed è in aumento.

Come già detto in precedenza, a Piancavallo sono stati registrati cumulati di pioggia totali di 350 mm (evento che accade più raramente di una volta ogni 30 anni), 260 dei quali in 6 ore, 60 in un'ora. Lo scirocco ha determinato anche mareggiate sulla laguna ma in concomitanza con la bassa marea.





