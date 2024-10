Frane e smottamenti in Liguria, a Milano il Seveso raggiunge la soglia di attenzione

La Protezione civile del Comune di Milano ha comunicato stamani alle 10 che il fiume Seveso in città ha raggiunto la soglia di attenzione.

Piove da ieri sera su Milano e, per quanto riguarda i bacini dei fiumi Olona, Seveso e Lambro, l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano. Marco Granelli scrive sulle sue pagine social che "per ora l'intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione". "I sottopassi sono tutti in funzione regolarmente. Bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni. Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti", conclude l'assessore.

Genova è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l'innalzamento dell'allerta da giallo a arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti. Il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 di stamani e, vista la risposta al suolo alle precipitazioni e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco ha indicato la necessità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In un'ora sono caduti 97 mm di pioggia a Campo Ligure e 81 mm a Rossiglione. Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA