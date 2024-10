Arriva una perturbazione, allerta rossa in Lombardia e Liguria

Nelle prossime ore una perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia determinando un intenso peggioramento con precipitazioni abbondanti ed insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnato da un generale rinforzo dei venti. Valutata domani, 8 ottobre, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Lo indica un avviso della Protezione civile, che prevede dalla serata di oggi temporali su Liguria e alta Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani, a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana.

Si prevede, inoltre, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani l'estensione di precipitazioni a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal primo mattino di domani anche venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata domani allerta arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in tredici regioni.





Domani, 8 ottobre, scuole chiuse in vari comuni della Toscana

Scuole chiuse in diverse parti della Toscana a causa dell'allerta arancione per maltempo diramata dalla protezione civile per la giornata dell'8 ottobre.

In provincia di Grosseto sono previsti temporali e rischio idraulico, così hanno deciso di chiudere le scuole i Comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano e Capalbio con ordinanza specifiche dei sindaci. Anche a Livorno è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; perfino la chiusura al pubblico del canile comunale. Previsti venti da sud con raffiche fino a 60-80 km/h e mari molto mossi, possibilità di grandinate. Per motivi precauzionali sarà chiusa via Aiaccia nel tratto di strada che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Scuole chiuse a Seravezza, il Comune di Empoli ha Attivato il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile. La protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che l'allerta meteo arancione riguarderà in particolare i territori del Valdarno Inferiore, del bacino Ombrone Pistoiese-Bisenzio, del Mugello e dell'Alto Mugello (Romagna toscana).

