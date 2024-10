Guasto agli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina, decine di treni cancellati

Dalle 6:30 di stamani la circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. E' in corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, informa Trenitalia sul suo sito.

La circolazione ferroviaria è sospesa nel nodo di Roma per una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina. Lo spiega in una nota Rfi, avvertendo che i treni registrano ritardi e cancellazioni. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.

Dei treni Alta velocità e Intercity cancellati , 4 partivano da Roma ed erano diretti a Napoli, Milano e Torino . Soppressi anche tre convogli in partenza da Milano e che avevano come destinazione Napoli, Roma e Salerno. Cancellati pure un treno in partenza da Napoli con arrivo a Milano e un altro da Torino con destinazione Roma .



