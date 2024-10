L'odissea dell'Alta velocità, una lunga scia di disagi

Guasto sul nodo di Roma, blocco totale e circolazione dei treni sospesa con pesanti ripercussioni su pendolari, turisti e passeggeri in generale. Un'odissea che va avanti dall'estate, dove oltre ai guasti, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con i cantieri aperti da Fs, deragliamenti e incendi vari lungo la linea dell'Alta velocità.



Il Codacons ha stilato una lista di tutti gli inconvenienti tecnici che hanno colpito Fs solo nell'ultima settimana. Nel periodo dal 26 settembre al 2 ottobre "si contano ben 9 casi di guasti" alla linea elettrica o ai treni che hanno coinvolto la linea Av di Roma.



* 26 SETTEMBRE: rallentamenti in prossimità di Roma Termini per un inconveniente tecnico alla linea, e nella stessa giornata un guasto ad un treno aveva determinato ritardi sulla linea Av Firenze-Roma.



* 27 SETTEMBRE: sulla rete Av Roma-Firenze nuovo inconveniente tecnico con conseguenti ritardi ai treni, mentre nel pomeriggio della stessa giornata a causare rallentamenti è stato un problema tecnico ad un treno sulla linea Av Napoli-Roma.



* 28 SETTEMBRE: sulla linea Av Roma-Firenze si è registrato prima un problema tecnico alla linea, poi un inconveniente a un treno, con relative ripercussioni sulla circolazione. Il 29 settembre ad essere interessata da guasti è l'Av Roma-Napoli, e sulla stessa linea problemi ad un treno hanno determinato ritardi nella giornata dell'1ottobre.



* AGOSTO: guardando all'estate appena passata, sempre il Codacons fa presente che nel periodo dall' 1 al 15 di agosto si sono registrati "ben 104 casi di forti rallentamenti o interruzioni" della circolazione ferroviaria non legati a cause imputabili al maltempo ma dovuti a "problemi tecnici ai treni, guasti alla linea elettrica". Le linee più interessate dai disservizi sono state l'Av Roma-Firenze e l'Av Roma-Napoli. A tale situazione si sono aggiunti i problemi legati ai maggiori tempi di percorrenza su alcune linee interessate dai cantieri aperti da Rfi per lavori di manutenzione.



* LUGLIO: la circolazione è stata sospesa per diversi giorni a sud di Salerno per lo svio di alcuni carri di un treno merci nei pressi della stazione Centola-Palinuro, con conseguente cancellazione di treni ad alta velocità, intercity e regionali.



Sempre in estate si sono verificati ritardi su tutta la linea Av a causa di incendi nei pressi della rete ferroviaria.

