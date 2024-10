Caos treni, l'opposizione attacca: 'Salvini vada a casa'. La Lega: 'Anni di malgoverno del Pd'

Caos treni, opposizioni all'attacco. "Guasto sul nodo di Roma, blocco totale, circolazione sospesa, tutti i treni fermi. Assistenza digitale inesistente, si preannuncia un'altra giornata d'inferno. I ritardi non sono quantificabili, così come i danni che anche oggi subiranno tutti i passeggeri, l'unica cosa certa è che abbiamo il peggior ministro dei Trasporti d'Europa. È emergenza nazionale": così il vicepresidente della commissione trasporti della Camera, il deputato democratico, Andrea Casu, commenta il blocco dei treni. Ma la Lega contrattacca: 'Gli italiani pagano anni di malgoverno del Pd'.

M5s: 'Proponiamo che Salvini tolga il disturbo'

"Le segnalazioni che continuano ad arrivarci da chi oggi è passato per la stazione Termini sono insopportabili. Qui non si tratta di un mercoledì infausto, ma di un semestre nero per il trasporto ferroviario su cui il governo Meloni e in modo particolar il ministro Salvini hanno responsabilità abnormi. Disguidi, ritardi, guasti e disagi sono un leit motiv che va avanti da mesi: quando hai un ministro che di fatto si occupa di trasporti circa 2-3 ore al mese, le conseguenze poi sono queste. I colleghi di centrodestra ci chiedono di essere propositivi: come abbiamo ribadito in commissione, la nostra proposta è che il ministro Salvini tolga il disturbo, perché è completamente inadeguato al ruolo che ricopre". Così in una nota i deputati M5s in commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

Fratoianni: 'Migliaia di viaggiatori bloccati, inaccettabile'

"Quando c'era lui...i treni non partivano nemmeno: c'è un ministro che continua a straparlare di ogni cosa, ma il lavoro per cui gli è stato assegnato il dicastero non lo fa, con tutta evidenza. Sono mesi che gli italiani vengono vessati da ritardi e guasti insostenibili sulle tratte dell'alta velocità e su quelle regionali. E stamattina siamo arrivati all'assurdo per cui le principali stazioni della capitale d'Italia sono paralizzate dalle 6:30 con i treni che non arrivano e non partono". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Migliaia di cittadini - prosegue il leader di SI - tenuti in ostaggio Termini e Tiburtina, oppure bloccati sui convogli intorno a Roma e nessuno che spieghi cosa sta accadendo. Una situazione ormai inaccettabile. È davvero ora che Salvini vada a casa - conclude Fratoianni - per incapacità e la smetta di fare danni".

Lega: 'Sui treni gli italiani pagano anni di malgoverno del Pd'

"Sul caos dei treni di oggi la verità è solo una: gli italiani pagano anni e anni di malgoverno Dem. Una politica dei No andata avanti per troppo tempo e che ha bloccato il Paese. Lo sanno bene i romani che si ritrovano con due stazioni con impianti obsoleti che la sinistra non ha mai voluto innovare. Ora, per fortuna, c'è Matteo Salvini al Mit: con lui è partita l'Italia dei cantieri. Siamo certi che risolverà anche questo problema causato dal Pd". Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti.

