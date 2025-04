Bruce Springsteen, a giugno esce raccolta di 7 album 'perduti'

Bruce Springsteen apre il suo scrigno di canzoni inedite e annuncia l'uscita di una raccolta con sette album 'perduti' per un totale di 83 brani, 74 dei quali mai usciti prima. Il regalo che il Boss fa ai suoi fan si intitola 'Tracks II: The Lost Albums' (Sony Music) e sarà disponibile dal 27 giugno. Si tratta di un cofanetto che colma capitoli significativi nella sua lunga e ricca carriera e offre, quindi, una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico.

"I 'Lost Albums' - ha spiegato Springsteen - erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla.

Spero che vi piaccia".

I brani sono stati composti tra il 1983 e il 2018, i titoli degli album sono 'LA Garage Sessions '83', 'Streets of Philadelphia Sessions', 'Faithless', 'Somewhere North of Nashville', 'Inyo', 'Twilight Hours', 'Perfect World'. La raccolta sarà disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d'archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. Sempre il 27 giugno uscirà anche il set 'Lost And Found: Selections from The Lost Albums', con 20 brani selezionati dalla raccolta, in formato 2 LP o 1 CD. Intanto è stato appena pubblicato il primo brano 'Rain In The River', tratto dall'album perduto 'Perfect World'.

The Lost Albums è stato realizzato da Springsteen con il produttore Ron Aniello, l'ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau nei Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey. "La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse", ha aggiunto il Boss.

All'interno del cofanetto questa sperimentazione sonora si manifesta in diversi modi, nel lavoro per la colonna sonora di un film mai realizzato con 'Faithless', nei brani country con pedal steel di 'Somewhere North of Nashville', nei racconti ricchi di dettagli ambientati al confine con il Messico in 'Inyo' e nelle atmosfere noir-orchestrali di metà secolo con 'Twilight Hours'.



