Schiacciato da escavatore, operaio in ospedale in codice rosso

Incidente sul lavoro a Ca Raffaello nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), al confine con la Romagna, dove un 56enne è rimasto schiacciato da un escavatore che stava guidando, dopo aver perso il controllo del mezzo. L'infortunio si è verificato nel grande cantiere del nuovo metanodotto i corso di realizzazione ai confini tra le province di Arezzo e Rimini. Secondo quanto appreso, l'uomo è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 56enne, originario della provincia di Napoli, dipendente di una ditta che sta eseguendo lavori in subappalto, stava manovrando un escavatore quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato con il mezzo che si è rovesciato. L'uomo sarebbe rimasto così schiacciato dall'escavatore. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza romagnoli, attivato anche l'elisoccorso per il trasporto del ferito . Sul posto i vigili del fuoco di Novafeltria e quelli del distaccamento di Sansepolcro (Arezzo). Allertati anche i carabinieri e la medicina del lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA