Sub muore in mare nel Sassarese, seconda tragedia in 24 ore

Un sub è stato ritrovato morto questa mattina nel mare davanti all'Argentiera, nel Sassarese.

Ad avvistarlo, adagiato sul fondale, sono stati dei ragazzi usciti per una battuta di pesca.

Il corpo è stato portato sulla spiaggia di Porto Palmas. Al momento non si conosce l'identità del sub. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Porto Torres, la Guardia costiera e un'ambulanza del 118.

Si tratta della seconda tragedia in mare in 24 ore nel nord Sardegna dopo la morte di un pescatore subacqueo di 63 anni deceduto mentre faceva un'immersione in apnea nel mare di Marritza, lungo il litorale di Sorso.



