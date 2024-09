Sciopero del trasporto pubblico, rischio venerdì nero

Rischio disagi per la circolazione nelle principali città italiane per lo sciopero di 24 ore a livello nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato per oggi dai sindacati di base.

Lo stop di bus, metro e tram potrebbe provocare problemi al traffico in particolare a Roma, Milano, Napoli, ma anche a Palermo, Firenze e Bologna. A volere lo stop delle corse di bus, metro e tram i sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base e Usb Lavoro Privato.



La protesta, lamentano i sindacati, per l'indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto su questioni come l'aumento salariale e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.



A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap.

Il servizio, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma, sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Parallelamente, sempre venerdì 20 settembre, uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato da Usb e Orsa, interesserà la sola rete Atac.



Anche a Milano è iniziato lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici. Nella stessa giornata, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore.

Nel capoluogo lombardo, lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. In queste due fasce Atm prevede ritardi e disagi nella circolazione. "M2 sta chiudendo - si legge nel sito di Atm - I treni ancora in viaggio arrivano a destinazione. M5 sta chiudendo tra Zara e San Siro Stadio. Le linee riaprono dopo le 15. M1, M3 e M4 restano aperte".

Lo sciopero è stato indetto per "indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l'aumento salariale di 300 euro; riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl" e per "Mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027".



A Roma chiusure alle metro e bus a rischio

La metro B di Roma prosegue il suo servizio, cosi come la Ferrotramvia. In chiusura invece le metro A e C insieme alla B1 (Bologna-Jonio). In superficie possibili riduzioni di servizio. Lo fa sapere Atac in relazione allo sciopero dei trasporti.

