Maltempo, in Emilia-Romagna nessun disperso. Da domani l'allerta diventa arancione

Non c'è alcun disperso nell'alluvione che ha colpito il Ravennate e in particolare la frazione Traversara di Bagnacavallo. Dopo la smentita della segnalazione della persona sull'argine portata via dall'acqua, si apprende dai soccorsi, non trova alcun riscontro nemmeno l'eventuale presenza di un'altra persona nella casa crollata.

Per il maltempo che ha colpito gran parte della Romagna e parte dell'Emilia, generando alluvioni, frane e danni d'acqua, i vigili del fuoco in due giorni hanno svolto oltre mille interventi: tra squadre ordinarie con pompe idrovore, esperti in topografia, soccorritori fluviali, sommozzatori, dronisti ed elicotteristi, sono più di 250 le unità al lavoro.

Video Maltempo Emilia-Romagna: a Traversara le strade sono ancora fiumi

Da sabato l'allerta diventa arancione

La giornata di oggi in Emilia-Romagna - in particolare in Romagna e Appennino bolognese - è ancora da allerta rossa per le conseguenze dall'ondata di maltempo ma il quadro metereologico va verso l'attenuazione dei fenomeni e dalla mezzanotte l'allerta diventa arancione per quanto riguarda il bolognese, ravennate e la provincia di Forlì-Cesena. L'ultimo bollettino di Protezione civile e Arpae sottolinea che per la giornata di domani, sabato 21 settembre, non sono previsti fenomeni meteo significativi ma non si escludono temporali sparsi di breve durata.

L'allerta è per possibili frane, seguito dell'ondata di piogge. Si prevede un lento esaurimento delle piene a valle dei corsi d'acqua del settore centro-orientale.

