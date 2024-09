Domani alle 11 Consiglio dei ministri per lo stato di emergenza in Emilia-Romagna. Meloni: "Pronti a stanziare 20 milioni"

Domani alle 11 si riunisce il Consiglio dei ministri per l'approvazione dello stato di emergenza per l'Emilia Romagna.

Il governo "provvederà a stanziare 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all'esito delle ricognizioni successive all'emergenza", ha assicurato la premier Giorgia Meloni, presiedendo una riunione in videocollegamento con l'Emilia Romagna sull'emergenza che ha colpito la regione, come riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Video Maltempo Emilia-Romagna, sommozzatori della polizia al lavoro a Bagnacavallo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presiedendo una riunione in videocollegamento con l'Emilia Romagna sull'emergenza causata dal maltempo, "ha ribadito la solidarietà del Governo alla popolazione colpita dalle violente calamità naturali dei giorni scorsi e ha acquisito le informazioni più recenti sulla situazione degli sfollati e sull'andamento dei soccorsi". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Video Maltempo Emilia-Romagna, le immagini delle zone alluvionate viste dall'elicottero

