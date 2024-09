Domani allerta gialla Marche, scuole di Ancona restano chiuse

Ad Ancona anche domani scuole chiuse, così come parchi pubblici e cimiteri, per l'ondata di maltempo che ha portato piogge ed esondazioni di fossi e torrenti anche nelle Marche colpendo quasi tutto il territorio regionale e in particolare l'Anconetano. Lo ha deciso il Comune, riferisce all'ANSA il vice sindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Zinni. L'allerta meteo arancione diramata per oggi nelle Marche tornerà gialla domani ma, cautelativamente, in previsione di altre piogge e disagi, gli istituti scolastici resteranno chiusi. A Senigallia, invece, dove le scuole erano chiuse oggi, domani riapriranno.

Intanto, fa sapere il vice sindaco, la situazione generale "sta nettamente migliorando. Stiamo lavorando pesantemente per riportare tutto alla normalità ma alcune zone sono ancora chiuse". Tra i tratti stradali ancora off limits, in una delle aree più colpiti tra la Baraccola di Ancona e l'Aspio, quella che dalla rotatoria di accesso al casello di Ancona Sud (attualmente riaperto e accessibile dopo una temporanea chiusura) alla rotatoria davanti all'Ikea; un altro tratto di via Primo Maggio, in precedenza completamente chiusa e poi riaperta, tra la rotatoria in area cinema e la strada che porta verso l'A14: in quell'area c'è una conca che si riempie d'acqua creando di fatto un ostacolo alla circolazione.

Per domani il bollettino della protezione civile parla di allerta gialla ma un "giallo intenso", osserva Zinni, con la necessità di monitorare attentamente la situazione e muoversi in maniera molto cauta. Il Comune ha allertato alcune ditte, utilizzando il fondi di riserva, per liberare le strade in particolare anche in alcune frazioni. Al momento, non risulterebbero persone sfollate in città.



