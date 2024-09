Bimbo morto nell'alluvione nelle Marche, vivrà in un fumetto

(di Gianluigi Basilietti) Il piccolo Mattia Luconi continuerà a vivere nei disegni di un fumetto che domani sarà, per la prima volta, presentato sull'account Instagram "Mattia a matita". Racconterà appunto le avventure del bambino di 8 anni, una delle 13 vittime dell'alluvione del 15 settembre di due anni fa che colpì le Marche, in particolar modo i territori di Ostra e Barbara, in provincia di Ancona.

Mattia e la mamma Silvia erano in macchina quando furono sorpresi dalla furia dell'acqua. Una piena violenta che strappò il bimbo dalle braccia della madre, per poi trascinarlo via.

Soltanto dopo 8 giorni di serrate ricerche il corpo di Mattia venne ritrovato adagiato nel fango, a 13 chilometri di distanza dal punto in cui venne inghiottito dall'acqua, una vicenda che aveva commosso l'Italia.

"Fin da subito ci siamo messi a ragionare io e la mamma come potevamo dare un senso a questa tragedia che ha sconvolto le nostre esistenze - racconta all'ANSA il papà Tiziano - Inizialmente pensavo a un libro, poi Silvia ha avuto l'idea geniale di realizzare un fumetto destinato proprio ai bambini".

"Da qui abbiamo contattato una bravissima disegnatrice, nonché amica di Mattia, che si chiama Veronica Janise Conti", racconta Tiziano. "Veronica si è subito mostrata entusiasta dell'idea ed eccoci qua con la prima striscia di fumetti che hanno per protagonista il nostro piccolo angelo - spiega il papà - Ma in questa prima striscia potrete ritrovarci anche Noemi Bartolucci, la ragazza di 17 anni che pure lei trovò la morte in quella maledetta notte". "Il fumetto sarà destinato alle scuole e quindi in particolare ai bambini, inizialmente sarà pubblicato su Instagram ma siamo alla ricerca anche di una casa editrice così da dargli vita pure su carta".

"Il titolo che pensiamo di dargli - racconta ancora Tiziano - è 'Le avventure di Mattia', anche se non è escluso che riprenderemo quello social 'Mattia a matita', ma la cosa più importante è che il nostro bimbo continui a vivere nei cuori della gente e soprattutto dei suoi piccoli amici".

Mattia era un bimbo "speciale" libero di esprimersi dentro un suo mondo, capace di raccontarsi attraverso l'amore che donava agli altri, "nel fumetto parlerà tramite i suoi amici gatti", anticipa Tiziano. Domani, 15 settembre, la prima uscita proprio in occasione del secondo anniversario dalla tragedia. "Il nostro obiettivo - conclude il papà - è di continuare a pubblicare tante altre strisce, perché Mattia aveva tanto da raccontare e vogliamo che continui a farlo nella matita e nei testi di Veronica".



