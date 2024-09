Nelle Marche 11 casi di Dengue in provincia di Pesaro Urbino

Sono 11 i casi di Dengue accertati nelle Marche in particolare nella zona di Fano e uno a San Costanzo, sempre in provincia di Pesaro Urbino: una persona infettata presenta una storia di viaggio in area endemica e un'altra, a Fano, è una mamma in stato di gravidanza ora ricoverata all'ospedale materno infantile Salesi ad Ancona. La Regione ha attivato tutte le misure di sanità pubblica.

I Comuni di Fano e Ancona hanno avviato attività di disinfestazione nelle rispettive città. Dopo la comunicazione da parte di Asur Marche di un caso accertato di Dengue riguardante una cittadina proveniente da Fano e ricoverata al Salesi, l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, sulla base del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, ha informato il sindaco di Ancona della necessità di effettuare una disinfestazione nella zona intorno all'ospedale in cui è ricoverata la paziente. L'intervento sarà eseguito da una ditta specializzata incaricata dal Comune, in un raggio di circa 200 metri intorno al Salesi, di notte entro 24 ore dal termine della pioggia e del vento.

Intanto in Regione si è riunito ieri pomeriggio il Gruppo operativo regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) in seguito ai casi di Dengue confermati. L'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha messo in atto le azioni di sanità pubblica previste: Sensibilizzazione dei medici territoriali ed ospedalieri, indicazione al Comune di mettere in atto interventi mirati di disinfestazione, eventuale posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l'efficacia della disinfestazione".



