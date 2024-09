Torna il caldo per 24-36 ore, da giovedì temperature in calo di 15 gradi

Dopo l'ondata di maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi, tornano caldo e sole sull'Italia, ma solo per 24-36 ore. "Si tratterà di una fase 'interciclonica, un’effimera tregua dal maltempo", spiega il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, a cui farà seguito una fase autunnale con maltempo e forte calo termico, fino a 15 gradi in meno.

Un primo ciclone si trova, al momento, sui Balcani e ha lasciato quasi completamente l’Italia dopo i violenti temporali di domenica e lunedì; un secondo ciclone è invece pronto a raggiungere il Mediterraneo dalla Scozia: un severo maltempo di stampo autunnale invaderà l’Italia, a iniziare da mercoledì sera.

In queste ore il cielo sereno favorirà picchi di 31 gradi a Roma, 30 gradi a Latina e Napoli con punte di 33 gradi all’estremo Sud. Anche in Pianura Padana si raggiungeranno nuovamente i 28-29 gradi dopo la fresca, violenta, sferzata di domenica.

Giovedì entreremo però in un nuovo clima: l’autunno sarà protagonista per qualche giorno, in anticipo, su tutto il Centro-Nord Italia con un calo sensibile delle temperature massime: Milano 23 gradi, Torino 22, Venezia 21 e Roma sotto i 25. Piogge intense attese su gran parte del Centro-Nord e dalla sera anche su Campania e Basilicata.

Se giovedì le temperature scenderanno in modo sensibile, venerdì sia le minime sia le massime crolleranno in modo drammatico: avremo 19 gradi a Roma, Milano e Torino e addirittura 14 gradi a Venezia e 13 a Bologna. Il freddo arriverà sulle Alpi con la neve fino a 1500-1800 metri,

