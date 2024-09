Abodi: "Non credo al divieto dei social per gli Under 16"

"Non credo ai divieti, ma nell'educazione, al ruolo della scuola e delle famiglie e questa fiducia mi auguro trovi corrispondenza". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a RTL rispondendo all'appello dei pedagogisti che vorrebbero gli smartphone fuorilegge per gli under 14 e il divieto social prima dei 16 anni.

"Insieme assumiamoci le responsabilità e dobbiamo capire che gli smartphone possono essere usati bene anche a 14 anni, è un problema di limiti non di divieti - ha aggiunto -. Dobbiamo dialogare di più e la scuola deve far comprendere il valore della misura".

