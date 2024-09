Rozera (Unicef), dei bimbi a Gaza non importa niente

"Quando si sente il premier israeliano che dice 'si, è vero ho bombardato un ospedale però sono riusciti ad ammazzare tre ufficiali di Hamas', e dall'altra parte senti il capo di Hamas che dice 'si è vero stanno morendo i nostri civili ma sono sacrifici necessari', abbiamo forte la sensazione a volte che dei bambini non gliene importi niente. E' una cosa grave, come livello di decadenza dell'umanità è un segnale molto brutto". Lo ha detto all'ANSA il d.g. di Unicef Italia Paolo Rozera, a margine di Link, riferendosi a Gaza.

Tuttavia, "in una settimana siamo riusciti a vaccinare 65mila bambini. Va bene fin quando ce lo permettono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA