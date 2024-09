Maltempo: bomba d'acqua provoca allagamenti a Sanremo

Diversi allagamenti si sono verificati nel Ponente ligure soprattutto nella zona di Sanremo, a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta in provincia di Imperia, dove è attiva l'allerta gialla. Non si segnalano gravi disagi, se non temporanei problemi alla viabilità dovuti alla presenza di acqua in alcune strade, a causa di tombini otturati.

Gli allagamenti hanno interessato scantinati e sottopassi e, nella città dei Fiori, in particolare la zona della Foce. Da segnalare anche alcuni carruggi del centro storico trasformati in corsi d'acqua dalla pioggia battente.

A causa di un allagamento provocato dalle intense piogge in corso, è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 720 "Variante di Taggia", dall'inizio del tracciato per oltre un chilometro, nel comune di Arma di Taggia (Imperia). Il traffico è deviato sul percorso alternativo costituito dalla statale 1 "Aurelia". Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA