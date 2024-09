La Gdf sequestra 540 kg di cocaina, arrestate cinque persone

Cocaina per 540 chilogrammi e un valore stimato in oltre 100 milioni di euro è stata sequestrata dalla Guardia di finanza, che ha arrestato cinque persone.

Gli indagati erano su un peschereccio ad avevano recuperato la sostanza stupefacente, contenuta in colli imballati in modo da evitare infiltrazioni di acqua e tenuti a galla da dei galleggianti. L'operazione coordinata dalla Procura del capoluogo etneo è stata eseguita da militari del Comando provinciale di Catania in collaborazione con finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare col supporto dello Scico.



