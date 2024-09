Imprenditore arrestato in flagranza per concussione

Un imprenditore di Giugliano in Campania (Napoli) è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza per il reato di concussione.

Secondo quanto si apprende, sarebbe coinvolto nell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord (procuratore Maria Antonietta Troncone e sostituto Patrizia Dongiacomo), anche un esponente politico locale.

I finanzieri del Gruppo di Giugliano hanno effettuato nell'ambito delle indagini anche numerose perquisizioni.



