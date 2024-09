Scoppio nel rione Forcella di Napoli, morto uno dei tre feriti

E' morto, nell'ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei tre uomini rimasti feriti sabato nel rione Forcella, in seguito all'esplosione di una bombola di gas che ha provocato il crollo di un solaio. La vittima, 41enne, era del Bangladesh, così come i suoi due connazionali di 43 e 60 anni ancora ricoverati in gravi condizioni in Terapia intensiva grandi ustionati, sempre al Cardarelli.

I tre stavano effettuando lavori nel sottoscala di un edificio del centro storico, dove avrebbero dovuto trasferirsi, quando lo scoppio di una bombola ha causato il crollo del soffitto. Gli uomini sono rimasti ustionati e colpiti dalle macerie, subito soccorsi e ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Dallo stabile, in vico della Pace, sono state sgomberate per motivi precauzionali 12 famiglie.



