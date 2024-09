Bernini, 'se atenei non veri esposti da ministero a Procura'

"Noi non abbiamo un potere di inchiesta. Ma abbiamo un obbligo di controllo e di segnalazione.

Quindi abbiamo fatto esposti alla Procura della Repubblica per tutti quegli atenei di cui noi non riconoscevamo l'autenticità.

Noi dobbiamo accreditare e riconoscere. Dove non ci sono accreditamenti e riconoscimenti c'è il rischio che studenti e famiglie vengano truffati. Quindi a fronte di questo rischio noi facciamo esposti alla procura della Repubblica per garantire il diritto allo studio correttamente erogato dalle università vere". Lo ha detto all'ANSA la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al presidente e Ad di Sanofi e presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che si è tenuta al Maxxi, a Roma.

Le segnalazioni - che riguardano dieci realtà - risalgono al periodo di marzo/aprile scorso e riguardano, precisano fonti del Mur, non solo le telematiche ma anche istituti che intendevano operare in presenza.



