Malore in casa, muore promessa ciclismo. Aperta inchiesta

Tragedia nel mondo del ciclismo abruzzese e italiano. Simone Roganti aveva compiuto 21 anni pochi giorni fa il 25 agosto. Il portacolori della formazione marchigiana Continental MG. K Vis Colors for Peace, è scomparso nella serata di ieri per un malore nella sua casa di Spoltore. I soccorsi sono stati immediati ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane ciclista.

La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Simone: il Pm Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia del corridore per capire la cause del decesso.

Per quanto ancora sotto choc per la notizia Angelo Baldini, il presidente della squadra dilettantistica di ciclismo formazione marchigiana Continental Mg. K Vis Colors for Peace ha accolto in senso positivo l'intervento della magistratura in quanto "In un momento tragico come questo abbiamo bisogno di capire".

Roganti, che lunedì scorso aveva firmato un contratto da professionista con una squadra olandese, correva in manifestazioni under 23 ma aveva partecipato a manifestazioni professionistiche. L'ultima gara a cui aveva partecipato era stato il 16 agosto al Gran Premio Capodarco di Fermo. Il 15 settembre avrebbe dovuto partecipare al Trofeo Matteotti di Pescara dove aveva già corso lo stesso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA