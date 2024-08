L'ex Br Bertulazzi detenuto in Argentina in 'regime speciale'

L'ex Br, Leonardo Bertulazzi, da oltre 40 anni ricercato dalla giustizia italiana e arrestato ieri a Buenos Aires, in Argentina, è detenuto in un regime speciale, non in un carcere comune, secondo quanto spiegano fonti all'ANSA.

L'Italia ha 45 giorni per presentare la richiesta di estradizione per l'ex Br della colonna genovese Leonardo Bertulazzi, 71 anni, arrestato ieri in Argentina.

Nel frattempo tuttavia, Bertulazzi può presentare ricorso contro le autorità argentine che gli hanno ritirato lo status di rifugiato permettendone così la cattura. Nel caso vincesse la causa, decadrebbe la possibilità di trasferirlo in Italia.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il giudice che sarà chiamato a decidere sul caso della sua estradizione desse parere positivo, l'ex terrorista avrà la possibilità di opporre un ricorso. E solo al termine di questa procedura giudiziaria, che terminerà con una sentenza definitiva, si saprà se l'uomo potrà essere estradato in Italia.

Video Arrestato in Argentina il latitante Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse

Riproduzione riservata © Copyright ANSA