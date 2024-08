Incendio vicino Redipuglia, spento ma zona è da bonificare

Dopo circa sei ore di operazioni, i vigili del fuoco hanno dichiarato spento un incendio divampato intorno alle 15 nella pineta nelle vicinanze del Sacrario di Redipuglia.

Sebbene tecnicamente spento l'incendio, la zona deve ancora essere bonificata e comunque squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale Regionale e Aib della protezione civile rimarranno per tutta la notte a presidio dell'area bruciata e a protezione delle abitazioni che nel pomeriggio sono state lambite dalle fiamme. Alcune persone, infatti, erano state evacuate da una abitazione in mezzo al bosco, per motivi di sicurezza, e precauzionalmente non possono ancora rientrare in casa. Altre sono state evacuate da altre case. I Vigili del fuoco hanno reso noto che domani mattina inizieranno le operazioni di bonifica.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Monfalcone del comando di Gorizia la squadra Aib del comando di Gorizia e quelle dei comandi di Trieste e Udine più due autobotti del comando di Gorizia; oltre come già detto ai volontari Aib della protezione civile, personale del Corpo forestale regionale e un elicottero in convenzione regionale.





