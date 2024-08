Notte della Taranta, pronto il piano per la sicurezza

Quattrocento unità tra forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco e personale di Fifa Security saranno impiegate complessivamente per garantire sicurezza e servizi utili per gli spettatori che raggiungeranno Melpignano (Lecce) il 24 agosto per il Concertone finale della Notte della Taranta. La regia del dispositivo di security e safety è affidata a una "control room", in cui opera un team interforze a disposizione del funzionario della Questura che dirige i servizi di ordine pubblico.

Questa control room, spiega una nota degli organizzatori, è "dotata di un sofisticato sistema di videosorveglianza che controlla l'intera area dell'evento, ma anche le vie di afflusso e deflusso e si interfaccia in sinergia con il Centro operativo comunale, un altro organismo di sorveglianza e coordinamento a cura del Comune di Melpignano e che si avvale di un ulteriore sistema di videosorveglianza e di radiocollegamenti a più ampio raggio". Il dispositivo di "cinturazione dell'anello esterno - si aggiunge - racchiude al proprio interno l'area dell'evento (vigilata dagli stewards) con 6 varchi, presidiate da forze di polizia e rafforzate dalla presenza di new jersey".

Questo dispositivo viene integrato da pre-varchi presidiati esclusivamente da personale della polizia locale, presente con 50 unità, integrato da personale volontario della protezione civile (300 unità).

E' prevista poi la collocazione di un "campo sanitario" in cui opereranno oltre 200 volontari della Croce Rossa e il personale medico e infermieristico del 118 per far fronte ad eventuali emergenze urgenze in ambito sanitario. Nell'area campo saranno disponibili circa 25 posti letto per le degenze e diverse postazioni di assistenza di primo e secondo livello.

Infine, sarà predisposto un presidio fisso dei Vigili del Fuoco, supportato da elementi mobili.



